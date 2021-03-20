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Ekonomi Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı 2021
Ekonomi

Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı 2021

Jandarma astsubay alımı için birçok kişi merakla arama motorlarında araştırma yapıyor. "Jandarma astsubay alımları başladı mı?, Jandarma astsubay başvurusu nasıl yapılır?, Başvuru şartları ne?" sorguları yapılıyor. Peki, Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı 2021! Başvuru şartları neler? Jandarma astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 21:32:00 -
Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı 2021

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) asayiş ve komando sınıfları başta olmak üzere muharip - yardımcı branşlara muvazzaf ile sözleşmeli astsubay alımı yapacak. Astsubay Çavuş rütbesiyle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden (JSGA) mezun olanlar, JGK'da tim ve karakol komutanlığı gibi önemli görevlerde yer alırlar.

Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı 2021

Jandarma 1640 muvazzaf/sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının on katına kadar aday sınavlara çağrılacak.

Jandarma astsubay alımı kontenjan

 

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