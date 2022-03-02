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Teknoloji Jandarma artık daha güçlü! Resmen teslim edildi
Teknoloji

Jandarma artık daha güçlü! Resmen teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı’na T129 ATAK Helikopteri’nin teslim edildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 12:57:00 -
Jandarma artık daha güçlü! Resmen teslim edildi

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayiinin önemini gösterdi. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz. Son olarak @jandarma 'ya T129 ATAK Helikopteri teslim ettik” dedi.

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