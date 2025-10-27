  • İSTANBUL
Jandarma aracı şarampole uçtu: 4 asker yaralandı
Gündem

Jandarma aracı şarampole uçtu: 4 asker yaralandı

Giriş Tarihi:
Jandarma aracı şarampole uçtu: 4 asker yaralandı

Konya’nın Ilgın ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan jandarmaya ait araç, şarampole düştü. Kazada 4 asker yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ilgın- Belekler yolunda meydana geldi. Belekler Mahallesi'ndeki bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiğil Karakolu'nda görevli 4 askerin bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 asker, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

 

