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Yaşam Jandarma 5 kilometre uzaklıkta buldu
Yaşam

Jandarma 5 kilometre uzaklıkta buldu

Aydın'da firar eden 15 büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 16:49:00 -
Jandarma 5 kilometre uzaklıkta buldu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 16 adet büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Olay, Güney Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş. isimli şahıs 16 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalar çerçevesinde ekipler kayıp hayvanları en son görüldükleri yerin 5 kilometre uzaklığındaki bir arazide bularak sahibine teslim etti.

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