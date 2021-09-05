James Rodriguez kimdir? James Rodriguez nereli, kaç yaşında? James Rodriguez takımı

James Rodriguez kimdir? James Rodriguez 22 Temmuz 1991, Cucuta doğumludur. Orta saha mevkiinde forma giyen Kolombiyalı millî futbolcudur. Premier Lig ekiplerinden Everton ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya millî takımında yıldızlaşarak o yaz Real Madrid'e transferi gerçekleşti.

James Rodriguez hangi takımlarda oynadı?

Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı.Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı.

Banfield

2006-07 sezonunun devre arasında €2.9 milyon karşılığında Banfield takımına transfer oldu. Böylece Arjantin Liginde forma giyen en genç oyuncu olmuştur. İlk yılında U-20 takımında oynayan James, daha sonra A takıma yükselmiştir. 3 sezonda 48 maça çıkıp 5 gol atmıştır. 2010 yılında Porto'ya $ 6.4 milyon karşılığında 4 yıllığına transfer olan James'in serbest kalma bedeli olarak €30 milyon olarak belirlenmiştir. İlk sezonunda 15 Primeira Liga maçında 2 ve 11 asist yapmıştır.

2013-14 sezonu başında birçok yıldızla birlikte Monaco'ya transfer olmuştur. İlk sezonunda ligde 34 maça çıkıp 9 gol atıp 13 de asist yapmıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından biri olan James, Dünya Kupasında attığı 6 gol ile gol kralı olmuş ve 22 Temmuz 2014 İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olmuştur.

Real Madrid

22 Temmuz 2014 günü İspanyol ekibi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni kulübünde 10 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştır. Transferin bedeli tam olarak açıklanmasa da 80.000.000 € civarında olduğu tahmin edilmektedir. İlk maçını Real Madrid-Sevilla UEFA Süper Kupası finalinde oynamıştır. İlk golünü Real Madrid-Atletico Madrid 2014 Supercopa de España ilk maçının 81. dakikasında atmış ve takımını 1-0 öne geçirmiştir, 88. dakikada Raúl García'nın attığı golle maç 1-1 bitmiştir.

Everton

7 Eylül 2020 tarihinde İngiltere Premier Lig takımı Everton, Real Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.

James Rodriguez milli kariyeri

Kolombiya U-17

2007 Yılında James 11 kez Kolombiya U-17 forması giyip 3 gol atmayı başarmıştır.

Kolombiya U-20

2011 Yılında James 5 kez Kolombiya U-20 forması giyip 3 gol atmayı başarmıştır.

Kolombiya A millî takımı

2011 yılından itibaren Kolombiya millî takımı forması giyen James, 27 maçta forma gitmiş 11 gol atıp 7 de asist yapmayı başarmıştır.

2014 FIFA Dünya Kupası

6 gol atıp gol kralı olmuş ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştır. Son 16 da Uruguay'a attığı ilk gol 2014 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi golü seçilmiştir.