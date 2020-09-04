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Aktüel Jamaika'da erken genel seçimin galibi iktidardaki Jamaika İşçi Partisi oldu
Aktüel

Jamaika'da erken genel seçimin galibi iktidardaki Jamaika İşçi Partisi oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:41:18 -
Jamaika'da erken genel seçimin galibi iktidardaki Jamaika İşçi Partisi oldu

ANKARA (AA) - Jamaika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında dün yapılan genel seçimin galibi iktidardaki Jamaika İşçi Partisi (JLP) oldu.

BBC'nin haberine göre, Başbakan Andrew Holness liderliğindeki JLP, meclisteki 63 sandalyenin 49'unu kazandı.

Ülkede seçime katılım oranı ise yüzde 37'de kaldı.

Holness, seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Kutlamak için nedenimiz var ama aynı zamanda düşünmemiz gereken önemli bir neden mevcut. Çok sayıda Jamaikalı seçime katılmadı." dedi.

Başbakan Holness, birçok Jamaikalının, virüsten korkmalarının yanı sıra ilgisizlik, hayal kırıklığı gibi nedenlerle sandık başına gitmediğini söyledi.

Mart 2016'dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Holness, görev süresi boyunca Jamaika'da 100 bin iş imkanı sağlandığını, 22 bin vatandaşın ev sahibi olduğunu, yoksulluğun son 10 yılın en düşük seviyesine indirildiğini dile getirmişti.

Holness, ülkede Kovid-19 vaka sayısının artması, suç ve şiddet oranlarındaki artış, kamu görevlilerinin adının karıştığı yolsuzluk iddiaları nedeniyle eleştiriliyordu.

Jamaika'da Başbakan Holness'in geçen ay yaptığı çağrıyla dün erken genel seçime gidilmişti.

Sandıklarda maske takılması zorunlu tutulurken, oy merkezlerinin girişinde seçmenlerin ateşleri ölçülmüştü.


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