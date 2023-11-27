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Aktüel JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı!
Aktüel

JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 22:21:00 - 2023-11-27 22:21:17

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan mezrada hastalanan çocuk, jandarma ekiplerince hastaneye götürüldü.

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan mezrada hastalanan çocuk, jandarma ekiplerince hastaneye götürüldü.

Erzurum merkez ve ilçelerinde bugün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşandı. Palandöken ilçesi kırsal kesiminde kardan dolayı yolu kapanan Biryepiri mezrasında hastalanan B.S. (5) adlı çocuk, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK Timleri tarafından kar motorları ile bulunduğu bölgeden alınarak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

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