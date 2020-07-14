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JAK timi Fethiye'de göreve başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:43:00 -
JAK timi Fethiye'de göreve başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, göreve başladı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner AA muhabirine, ilçeyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

JAK ekibinin alanında uzman askerlerden oluştuğunu vurgulayan Şahiner, "İlçe nüfusu özellikle yaz aylarında tatilcilerle artıyor. Tarihi Likya Yolu, Kelebekler Vadisi, Babadağ gibi dünyaca ünlü bölgelerde kayıp ya da düşme olayları yaşanabiliyor. Olaylara daha hızlı müdahale edilecek. JAK timinin burada konuşlanması, tatilcilere ve bize güven verecek." diye konuştu.

Ölüdeniz Karakol Komutanlığında konuşlanan JAK timi, Muğla'nın turistik ilçelerinde turizm sezonu boyunca görev yapacak.

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