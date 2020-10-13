Jailson Çin'den Dalian Pro'da
Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı orta saha Jailson, Çin süper Ligi takımlarından Dalian Pro'ya transfer oldu.
Fenerbahçe, Jailson'un 4.5 milyon euro bedelle Çin temsilcisi Dalian Pro'ya transfer olduğunu açıkladı
Sarı-lacivertliler transferi "Yolun açık olsun Jailson!" notuyla duyurdu.
Gremio takımından 4 milyon euro ödenerek büyük umutlarla transfer edilen Jailson, geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giydi.
Ersun Yanal ve Tahir Karapınar ile çalışan deneyimli futbolcu, bu maçların 23'ünde stoper mevkinde forma giydi. Orta saha orijinli olan futbolcu defansta yaptığı hatalarla büyük tepki toplamıştı.
Jailson ayrıca, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündemi uzun süre meşgul etmişti.