Jailson 22 gün sonra sahada Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, 22 gün sonra Medipol Başakşehir karşılaşmasında kendine ilk 11’de yer buldu.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, 22 gün sonra Medipol Başakşehir karşılaşmasında kendine ilk 11’de yer buldu.

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Jailson 22 gün sonra kendine ilk 11’de şans buldu. Jailson son olarak Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor karşısında forma giymiş ve 1 gol atmıştı. Daha sonra sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal tarafından şans verilmeyen Brezilyalı futbolcu, Mehmet Topal’ın sakatlanmasının ardından Başakşehir karşısında kendine ilk 11’de yer buldu.

Jailson, Fenerbahçe formasıyla 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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