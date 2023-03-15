Jahrein'in 6284 isyanı! İP'li bir kadının beyanı esas alınınca...

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Jahrein takma adlı muhalif Ahmet Sonuç, sözde kadın savunucularının Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak sunduğu '6284 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması' talebinden sonra gündeme getirdikleri 6284 tartışmasına katıldı.

Jahrein, İYİ Parti İstanbul Teşkilatı'ndan bir kadının kendisi hakkındaki şikayetini anlattı.

Hiç beklemediği bir anda telefonunun Emniyet'in Aile İçi Şiddet birimi tarafından arandığını söyleyen Jahrein, şunları söyledi:

Bir avukat hakkımda suç duyurusunda bulunup, uzaklaştırma kararı aldırmış. Ben bu kadını hayatımda görmedim. Kadın İstanbul'da yaşıyor, ben Antalya'da yaşıyorum. Bu kadının İYİ Parti İstanbul Teşkilatı'nda görevli olduğunu, partinin İYİ Patiler adlı hayvansever oluşumu içinde yer aldığını öğrendim.

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Önce bir uzaklaştırma kararı aldırıyor, sonra bir tane daha aldırıyor, ardından da direk hapis cezası yiyorsun. Ben hayatımda bu kadını görmedim, konuşmadım. Hatta kendisi bana Instagram'dan yazmış, 'beni taciz etmeyin' diye cevap vermişim. Mahkemeye gidiyor, "ben kadınım, beni tehdit ediyor" diyor ve uzaklaştırma kararı alıyor. Bu nasıl saçma bir iş?