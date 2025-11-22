JAECOO’dan sürücülere kış müjdesi! 19 Aralık’a kadar kaçırılmayacak fırsat!

JAECOO, her araç sahibinin sürüş deneyimini sürekli önceliklendiren kullanıcı odaklı yaklaşımını sergilemeye devam ediyor. Bu kapsamda JAECOO, havaların soğuduğu kış mevsiminde araçlardan beklenen performans ve güvenlik gereksinimlerinin artmasıyla, kullanıcıların yolculuklarını konforlu bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla, 19 Aralık tarihine kadar sürecek olan araçların birçok önemli parçasının ücretsiz ve kapsamlı şekilde kontrol edildiği bir kış kontrolü kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 5 ana modülde yer alan 19 kritik bileşen ücretsiz olarak kontrol ediliyor. Böylece araç sahiplerine güvenli ve konforlu bir sürüş için kapsamlı bir koruma sunuluyor.

Kapsamlı koruma, endişesiz yolculuk

JAECOO, bu kampanya ile soğuk hava koşullarında araçların en iyi performansını sürdürebilmesi için geniş kapsamlı bir kış kontrolü hizmeti sunuyor. Kampanya kapsamında motor bölmesi, iç sistem kontrolleri, aktarma organları, gövde kontrolü ve ek kontroller dahil olmak üzere 5 temel modüle ait 19 bileşen titizlikle incelenerek düşük sıcaklıklarda stabilite ve güvenilirlikleri sağlanıyor. Böylece JAECOO sürücülerinin kış yolculukları güvence altına alınacak.

J Service yükselmeye devam ediyor

Geçmiş dönem servis kampanyaları, JAECOO’nun satış sonrası hizmetlerdeki gelişimini somut biçimde ortaya koyuyor. Bu yılın yaz döneminde gerçekleştirilen yaz servis kampanyası, 1.300’den fazla araç sahibini ağırlayarak markaya duyulan güveni bir kez daha kanıtladı. Ayrıca JAECOO, servis detaylarını gösteren dört bölümlük J-Service video serisini yayınladı. Bu videolar, hizmet süreçlerini yansıtırken, aynı zamanda çok sayıda araç sahibi tarafından büyük ilgi ve takdir topladı.

OMODA&JAECOO Hakkında

OMODA, tasarım, teknoloji ve sürdürülebilir sorumluluk vizyonu ile hareket ederek, yenilikçi tasarım anlayışını ve ileri teknolojileri genç kuşaklara sunmaktadır. Z kuşağına, çağının ötesinde, şık ve yenilikçi araçlar sunmayı hedefleyen marka, adını oluşturan “O” harfiyle yaşamı ve canlılığı, yani hayatın vazgeçilmez unsuru olan oksijeni simgeler. “MODA” ise modern moda trendlerinden türetilmiş olup, sürdürülebilir yaşam tarzına yönelik küresel bir bakış açısını, ekolojik değerleri ve avangart bir stili temsil eder. OMODA, küresel tüketicilere hitap eden, ileriye dönük ve dinamik bir marka olarak konumlanmaktadır.

JAECOO ise adını Almanca’da “avcı” anlamına gelen Jäger ile “cool” kelimelerinin birleşiminden almaktadır. Bu kültürel sentez, markanın hem şehir içi hem de off-road koşullarına uygun çok yönlü yapısını yansıtmaktadır. Dünyanın önde gelen off-road üreticilerinden biriyle gerçekleştirilen on yılı aşkın ortaklık deneyimi üzerine inşa edilen JAECOO, “klasikten doğan, klasiğin ötesinde” mottosuyla hareket etmektedir. Yenilikçi yaklaşımı, şehir içi off-road deneyimini olağanüstü performans, üst düzey güvenlik standartları ve ileri teknolojilerle birleştirir. Global ekiplerin bilgi birikimi ve uzmanlığını harmanlayan marka, kentsel off-road segmentinde yeni bir standart oluşturmayı hedeflemektedir.

OMODA & JAECOO, bugüne kadar ulaştığı 570.000 adetlik toplam satış hacmiyle dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markası konumundadır. Bu iki marka, 2025 yılında Fortune Global 500 listesinde 152 sıra yükselerek 233. sıraya yerleşen ve 2024 yılında 39,1 milyar ABD doları gelir elde eden Chery Holding Group çatısı altında faaliyet göstermektedir.