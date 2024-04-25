JAECOO, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni enerjili ürünlerini sergiliyor!

Çinli otomotiv markası JAECOO, bugün Çin Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açan dünyanın en önemli otomobil fuarlarından Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yeni enerjili ürün gamıyla ilk kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Fuar kapsamında JAECOO'nun yeni şarj edilebilir hibrit modelleri JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV dünya genelinde görücüye çıkacak ve yeni enerjili Off-Road alanındaki ürün ekosistemini kapsamlı bir şekilde yeniden şekillendirecek.

"Yeni ürün, yeni teknoloji ve yeni ekosistem" duruşuyla hareket eden JAECOO markası, Pekin’de farklı ülkelerden üst düzey hükümet yetkilileri, sektör liderleri ve ortakları da dahil olmak üzere, tarihin en kapsamlı uluslararası konuk listesini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu konuklar, markanın yeni enerji alanındaki çok boyutlu atılımlarına ve özellikle de yeni enerjili Off-Road alanındaki değer devrimine tanık olacaklar.

Küresel pazara yeni bir soluk getiriyor!

Son yıllarda, yeni enerji teknolojilerinin güçlenmesiyle birlikte küresel Off-Road pazarının gelişimine yönelik yeni stratejik fırsatlar oluştu. "Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine" felsefesine bağlı kalan JAECOO, Off-Road pazarının geleneksel değer kavramlarını kırarak küresel pazardaki fırsatları yakaladı. Böylece Çinli marka, yeni enerjili Off-Road teknolojisindeki kapsamlı ilerlemelerle kendisini çağın merkezinde konumlandırdı.

Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'na bu denli üst düzey misafir grubunun katılması, JAECOO'nun küresel stratejik düzenini, yerelleştirme yaklaşımını ve yeni enerjili Off-Road alanındaki teknik yükselişini en iyi şekilde ortaya koyuyor. Markanın tüm bu stratejileri aynı zamanda küresel çaptaki yeni enerjili otomotiv endüstrisinin yükselme eğilimleriyle de örtüşüyor. JAECOO'nun küresel pazarda attığı her adım, karşılıklı fayda ve iş birlikçi gelişmeye yönelik önemli bir girişim olarak kabul edilebilir. JAECOO'nun uluslararası çevresi bu girişimlerle genişlemeye devam ediyor.

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JAECOO’nun dünya çapındaki ürün ve hizmetleri yaygınlaşıyor

JAECOO, geçtiğimiz yılın nisan ayındaki küresel lansmanından bu yana geçen sürede, yıldız niteliğindeki Off-Road modelleri JAECOO 7 ve JAECOO 8 ile hareket ederek birçok küresel pazarda kapsamlı bir yerel satış ve servis sistemi kurmayı sürdürüyor.

JAECOO, bu yılın şubat ayında resmi olarak Meksika pazarına girdi. Marka, sadece Meksika'nın 32 eyaletinin tamamında hızlı bir şekilde 40'ın üzerinde bayi ağını kurmakla kalmadı, aynı zamanda ilk yerel yedek parça operasyon deposunu kurmak için dünyanın önde gelen tedarik zinciri markası Blue Yonder ile ortaklık kurdu. Ayrıca yakın zamanda JAECOO'nun showroomları Güney Afrika'daki birçok önemli noktayı kapsayacak. Marka aynı zamanda Güney Afrika'nın WesBank bankası ile ortaklık kuruyor. Bu ortaklık, tüketicilere sadece otomobil alımları için yaşam döngüsü boyunca finansal hizmetler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bayi ortaklarına da finansal destek sağlıyor.

JAECOO'nun yerel kalkınma stratejileri uygulaması, kendi sistem yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda yerel otomotiv sektörünün gelişimine de yardımcı oluyor. JAECOO, 7 PHEV ve 8 PHEV gibi yeni enerji Off-Road ürünlerini pazara sunarak küresel yeni enerji endüstrisinin gelişimini de hızlandıracak. Sistematik yeni enerji gücü ve kişiselleştirilmiş yeni ekosistemle, yeni enerji otomotiv endüstrisinin gelişimini dünya çapındaki ülkelerle birlikte yürütmeyi ve küresel yeni enerji sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yeni enerji alanındaki yatırımlar ile sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor!

Küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri her geçen gün daha da derinleşiyor ve dünya çapındaki büyük şirketler yeni enerji çağında vites yükseltiyor ve hızlanıyor. Bu şirketlerin her biri hedefleri kapsamında kendi görüşlerini ifade ediyor ve bir sonraki çağın anahtarını arıyor.

Bu kadar çok uluslararası misafirin JAECOO'yu seçmesindeki temel neden markanın güvenilirliğinde yatıyor. JAECOO'nun ana şirketi, 27 yıllık teknolojik birikime sahip ve 20.000’in üzerinde kişiden oluşan bir araştırma ve geliştirme ekibinden oluşuyor. Dünya çapında sekiz büyük Ar-Ge merkezi kuran JAECOO, hibrit ve tamamen elektrikli yeni enerji teknolojileri alanlarında teknolojik çözümler oluşturdu.

Ana şirketinin köklü Ar-Ge ile üretim yeteneklerini ve güçlü endüstriyel zincir entegrasyon sistemini arkasına alan JAECOO, son derece etkili bir Off-Road ürün teknolojisi ekosistemi inşa etti. Her zaman teknolojik yeniliklerle hareket eden ve "yeni enerjili Off-Road ve akıl" konusuna odaklanan şirket, küresel kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanıyor. Böylece marka, küresel standartlar ve kaliteyle birlikte Off-Road pazarının geleneksel değer algısını kapsamlı bir şekilde kırıyor.

JAECOO, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni enerjili Off-Road yeteneklerini sergileyerek "Yeni Enerji, Yeni Eko, Yeni Çağ" sergi temasını ön plana çıkaracak. Şarj edilebilir hibrit sistemle donatılan yeni JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV modellerinin pazara sunulması, küresel kullanıcılara daha akıllı, daha verimli ve daha güvenli bir Off-Road seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu da JAECOO'nun yeni enerjili Off-Road yolculuğunun başlangıcına işaret ediyor.

Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda "gizemli bir konuk" da olacak. Bu konuk, JAECOO’nun yeni enerjili Off-Road ailesiyle birlikte sahneye çıkacak ve Off-Road seyahatinde yeni bir çağın doğuşuna tanıklık etmek üzere uluslararası konuklara katılacak.