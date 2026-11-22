OMODA | JAECOO, İngiltere otomotiv pazarındaki yükselişini ekim ayında da sürdürdü. JAECOO 7, 3 bin 412 adetlik satış performansıyla üst üste ikinci, yılın başından bu yana ise üçüncü kez İngiltere'nin en çok satılan otomobili oldu. OMODA | JAECOO, ekim ayında ulaştığı 9 bin 226 adetlik toplam satışla İngiltere yeni otomobil pazarından yüzde 6,1 pay aldı. JAECOO 5 ve OMODA 5 modellerinin de en çok satılan ilk 15 otomobil arasına girmesi, markaların pazardaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Yenilikçi tasarım anlayışı, ileri teknolojileri ve yeni nesil SUV modelleriyle dikkat çeken OMODA | JAECOO, Avrupa'nın en rekabetçi otomotiv pazarlarından biri olan İngiltere'deki büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) tarafından açıklanan ekim ayı verilerine göre JAECOO 7, 3 bin 412 adetlik satışla ülkenin en çok tercih edilen otomobili oldu. Mart ve eylül aylarının ardından ekim ayında da zirveye yerleşen model, 2026 yılında üçüncü kez aylık satış liderliğine ulaştı. Eylül ve ekim aylarında üst üste elde ettiği birinciliklerle başarısını pekiştiren JAECOO 7, yılın ilk 10 ayında toplam 42 bin 885 adetlik satışa ulaşarak İngiltere'nin 2026 yılında en çok satılan ikinci otomobili konumuna yükseldi. JAECOO'nun Ocak 2025'te İngiltere pazarına giriş yapmasının üzerinden henüz iki yıl geçmeden elde edilen bu başarı, markanın kısa sürede yakaladığı büyüme ivmesini de ortaya koydu.

OMODA | JAECOO'dan İngiltere'de güçlü satış performansı

İngiltere pazarında büyümesini sürdüren OMODA | JAECOO, ekim ayında toplam 9 bin 226 adetlik satış gerçekleştirerek yüzde 6,1 pazar payına ulaştı. Markalar, eylül ayında kaydedilen 22 bin 296 adetlik rekor satış ve yüzde 6,37'lik pazar payının ardından ekim ayında da güçlü konumunu korudu. JAECOO 7'nin liderliğine diğer modellerin performansı da eşlik etti. JAECOO 5, 2 bin 171 adetlik satışla İngiltere'nin en çok satılan otomobilleri sıralamasında 10'uncu olurken, OMODA 5 ise bin 770 adetle 15'inci sırada yer aldı. Böylece OMODA | JAECOO, üç farklı modeliyle İngiltere'nin en çok satılan ilk 15 otomobili arasına girmeyi başardı. Tamamen elektrikli JAECOO E5 de ekim ayında ulaştığı bin 465 adetlik satışla ülkenin en çok tercih edilen üçüncü elektrikli otomobili oldu.

Güçlü satış performansımızı kalıcı bir başarıya dönüştürüyoruz

OMODA | JAECOO İngiltere Genel Müdürü Victor Zhang, elde edilen sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Ekim ayı, OMODA | JAECOO açısından önemli başarılara sahne oldu. Uluslararası Kullanıcı Zirvemizde yeni nesil modellerimizin ilk örneklerini tanıtırken JAECOO 7'nin İngiltere pazarındaki liderliğini koruması, ekiplerimizin ve iş ortaklarımızın çalışmalarının güçlü bir karşılığı oldu. Yılın geri kalanında ve önümüzdeki dönemde de büyümemizi sürdüreceğiz. Ancak bizim için asıl önemli olan, otomobillerimizi satın alma sürecinde yaşanan heyecanın sahiplik deneyimi boyunca da devam etmesi. Bu doğrultuda bayi ağımıza, yedek parça altyapımıza ve satış sonrası hizmetlerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz, elde ettiğimiz güçlü satış performansını uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarıya dönüştürmek.”

İngiltere genelinde 140'ı aşkın satış ve hizmet noktası

OMODA'nın Ağustos 2024'te, JAECOO'nun ise Ocak 2025'te İngiltere pazarına giriş yapmasının ardından iki marka, kısa sürede geniş bir ürün gamı ve yaygın satış ağına ulaştı. Benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli SUV modelleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren OMODA | JAECOO'nun İngiltere'deki satış ve hizmet ağı 140'ın üzerinde noktaya ulaştı. Markalar, büyüyen ürün portföylerinin yanı sıra müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımlarıyla da pazardaki konumlarını güçlendiriyor.Satış sonrası hizmetler alanındaki yatırımlarını da sürdüren OMODA | JAECOO, İngiltere genelinde hayata geçirdiği sekiz bölgesel SuperPartsHub yedek parça merkeziyle parça bulunabilirliğini artırmayı ve araçların servislerde geçirdiği süreyi azaltmayı hedefliyor. RAC ile gerçekleştirilen iş birliği de markaların satış sonrası destek altyapısını tamamlıyor. Bununla birlikte hayata geçirilen OJ Approved onaylı ikinci el otomobil programı, markaların hizmetlerini sıfır kilometre otomobil pazarının ötesine taşıyarak müşterilere araç sahipliği süresince ek güvence ve destek sunuyor.

OMODA | JAECOO 79 ülkede faaliyet gösteriyor

Küresel büyümesini sürdüren OMODA | JAECOO, yalnızca üç yılda 1 milyon adetlik satışa ulaşarak uluslararası otomotiv pazarındaki gelişimini hızlandırdı. Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'da toplam 79 pazarda faaliyet gösteren markalar, Avrupa'da da büyümeye devam ediyor. Bugün 23 Avrupa ülkesinde yer alan OMODA | JAECOO, genişleyen SUV ürün gamı, elektrifikasyon teknolojileri ve satış sonrası hizmet yatırımlarıyla küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.