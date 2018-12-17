Jackie Chan ‘tam bir pislik’ olduğunu kabul etti! Bebeğini öfkeyle fırlatmış

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Dünyaca ünlü Çinli aktör Jackie Chan Aralık ayında çıkan ve “Newer Grow Up” diye adlandırdığı hatıratında yediği bir çok naneyi anlatıp bir kısım hatalarını kabul ve itiraf etti.

Bebeğini öfkeyle fırlatmış!

“Tam bir pislik” olduğu kabul eden meşhur Çinli aktör kitabında, kadınlara kötü muamele ettiğini ve öfkesini kontrol edemeyip bebek yaştaki oğlunu oda içerisinde tutup fırlattığını kaydetti.

Bununla da yetinmeyen Jackie Chan, altın bir sandalyede etrafta kibirle yürüdüğünü, birçok fahişe ile yattığını ve devamlı sarhoşken araba sürüp bir sabah Porsche, ertesi gece ise Mercedes Benz arabalarıyla bu sebeple kazalar yaptığını da anlattı.

Kadınlara karşı çok kötü davranıp karısını da aldatmış

İlk kız arkadaşına karşı çok kötü olduğunu anlatan Jackie Chan, eğer onun evde olduğunu görürse derhal evden çıkıp kumar oynamaya ve içki içmeye gittiğini söyledi. Kitabında ayrıca, gelecekteki karısı Joan Lin ile karşılaştığında ise, onun parası için kendisiyle birlikte olup kendisini yolmaya çalıştığından paranoyaklık derecesinde endişe ettiğini de hikâye etti. Bununla yetinmeyen Jackie Chan, karısını bilahare aktris ve eski Miss Asya güzeli Elaine Ng ile aldattı.

Kariyeri ile çok meşgul olduğunu dermeyan eden Jackie Chan, ailesiyle çok az birlikte olabildiğini ve bir gün bir kavga sırasında bebek yaştaki oğlunu sofaya fırlattığını da belirtti.

Bununla birlikte Daily Mail’in haberine göre Jackie Chan kitabında, karısını aldattığı kadın Elaine Ng’den olan kendisinden tamamen kopmuş 19 yaşındaki kızından ise hiç bahsetmedi. Daha evvel veled-i zina olan kızı, lezbiyen olduğunu ilan ettikten sonra ebeveynleri tarafından evsiz bir şekilde sokağa terk edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Ayrıca çok yakın zamanda lezbiyen evliliği yapmasıyla da tekrar medyada yer bulmuştu.

İngiliz haber sitesi ayrıca, zina yaptığı Elaine’in hamile olduğu dönemde bir basın toplantısında konuşan Jackie Chan’in, “Dünyada pek çok adamın yaptığı bir hatayı yaptım” sözlerini hatırlattı.

İşçi ailesinden dünyanın en çok kazanan ikinci aktörlüğüne

Hong Kong’da bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelip büyüyen Jackie Chan, dünyanın en çok ödenen ikinci aktörü konumuna kadar yükseldi. Forbes’e göre geçtiğimiz yıl Jackie Chan, 50 milyon dolar kazanmış olup kendisini ancak Robert Downey Jr geçmişti.

Şahsi serveti 350 milyon dolar olarak tahmin edilen Jackie Chan, 2016 yılında da hayat boyu başarı gerekçesiyle Oscar kazanmıştı.

Chan kitabında, kötü bir öğrenci olduğundan babası tarafından kötü bir yatılı okula gönderildiğini anlattı. Ayrıca Chan, hiçbir zaman okuma ve yazmayı esaslı bir şekilde öğrenemediğini de ifade edip bunun kendisini utançla doldurduğunu tebarüz ettirdi. Bugün bile harcama limidi olmayan siyah American Express kartına sahip olduğu halde, yazmayı bilmediğinden kartın arkasında imzası bulunmamaktadır.

Dövüş sanatlarını ilk olarak babasından gören Jackie Chan, Çin Drama Akademisi’nde bunu öğrenmeye zorlanıp her sabah 6 saatlik bir uyku ardından saat 5’te kalkmak durumunda kaldı.

15 yaşında ilk kız arkadaşını edinen ve gayet kötü bir erkek arkadaş olduğunu anlatan Jackie Chan, “Chang” olarak zikrettiği bu kızın her şeye rağmen kendisini pek sevip, ayrıldıktan yıllar sonra bile maddi sıkıntıda olduğunda kendisine 2.500 dolar verdiğini de yazdı.

1973’te kariyeri yavaş yavaş başlayan Jackie Chan, dövüş sanatlarını Batılı izleyiciye getiren Bruce Lee’nin “Enter the Dragon” filminde figüran olarak rol aldı.

Parayı kumara ve fahişelere saçmış

Jackie Chan dublör olarak işler bulsa da, tüm parasını kumara ve fahişelere saçtı. Bu fahişeler içerisinde düzenli olarak yattığı bir kadın da bulunduğunu belirten Çinli aktör, onu ancak “dokuz numara” diye hatırladığını kaydetti.

Meşhur aktör daha sonralarda, bir dizi “kıymetsiz” filmde yıldızını parlatmaya başladı ve Hong Konglu bir yapımevi olan Golden Harvest tarafından 650.000 dolarlık kontrat teklifi aldı. İnsanlar artık sokakta gördüklerinde imza istemeye başladılar.

Zenginleşen Chan, fakir iken bir tasarımcı kıyafetleri mağazasında çalışıp kendisini hor gören bir kızdan intikam almaya gittiğini, mağazalarda düzinelerce kıyafet deneyip hepsini kıza kutulardan çıkarttırdığını da anlattı.

Film setlerinde yaşadığı kazalardan da bahseden Chan, en şiddetli kazasını “Armor of God” filmi çekimlerinde yaşadığını belirtti. Naklettiğine göre mezkur aktör, tırmandığı bir ağaçtan düşüp kafasını kayaya vurmuş, ağzı, kulakları ve burnundan kan gelmiş ve ekibi öleceğini zannetmişti. Filmi çektikleri yer olan eski Yugoslavya’da bir konferans için bulunan İsviçre’den gelme özel bir cerrah kendisini tedavi etmiş ve bir hafta sonra sete geri dönmüştü.

Karısını aldatıp “nasıl açıklayabilirim bilmiyorum, o sebeple açıklamayacağım” dedi

Karısı Joan Lin’den de bahseden Jackie Chan, cinsiyetçi arkadaşlarının etkisiyle ondan şüphelenip kendisini hamile ettirerek parasına konmak peşinde olduğuna paranoyakça saplandığını belirtti. İlişkilerini gizli tutmaya çalışsalar da 1981’de Joan Lin hamile kalmış ve bunun üzerine evlenme kararı almışlardı.

Lin’in kendisi için çok fedakârlık yaptığını anlatan Jackie Chan, buna rağmen durmayıp 1999’da Hong Kong gündemine oturan skandala imza attı ve karısını Miss Asya güzeliyle aldattı. Kitabında Chan, kendisiyle baş başa kaldığı bir vakit ayna karşısına geçerek, “sen hakiki bir şerefsizsin” dediğini ve gittiği yolu değiştirmek kararı aldığını belirtti. Bundan sonra bir aile toplantısı çağrısı yaptı. Burada, “Affedilemez bir hata yaptım ve nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum, bu yüzden açıklamayacağım” dedi, bundan sonra Lin ağlamaya başlarken küçük oğlu Jaycee ise sert sert ona baktı. Fakat sonunda Çinli aktörü affettiler.

Eserinde ise Lin’i, “hayatının aşkı” olarak anan Jackie Chan, “İyi bir baba veya iyi bir koca değildim ama oğlum ve annesine karşı görevimi yerine getirdim” dedi. Ancak veled-i zinası olan lezbiyen kızı Etta’dan hiç bahsetmemesi, kendi hayat hikâyesinden onu silmeye çalışması olarak yorumlandı.

Etta ise onun hakkında, “O benim babam değil. Onunla alakalı hiçbir hissim yok. Biyolojik babam ama hayatımda yeri yok” açıklamasında bulunmuştu.

Oğlu Jaycee ise müzisyen ve aktör olduktan sonra, 2014 yılında esrar taşımaktan 6 aylığına hapsedildi ve Jackie Chan kamuoyundan özür dilemek durumunda kaldı.

"Holywood bizden öğrendi sonra bizi geçti"

Jackie Chan’in Holywood’a dalması ise, 40’lı yaşlarında “Rumble in the Bronx” ile olup Chris Tucker ile oynadığı “RushHour” ile büyük çıkış yakaladı. Bundan sonra Sylvester Stallone tarafından methedilip “Demolition Man” film setine çağrıldı.

Jackie Chan’in film sektöründe 50 yılı aşkın dönemde 200’den fazla yer aldığı film bulunmaktadır. Onun başarısı Michelle Yeoh ve Jet Li gibi isimlerin yer aldığı Çinli bir jenerasyonun Holywood’a girmesine ve John Woo gibi yönetmenlerin yerleşmelerine yardımcı oldu.

Film sektörünün değişmesine de değinen Jackie Chan, “Holywood bizden öğrendi, sonra bizden daha iyi oldu ve şimdi bize ihtiyaçları yok” ifadesini kullandı.