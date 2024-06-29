İzzet Günay taburcu edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan oyuncu İzzet Günay (90) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Günay, sahilde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
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