Huzurevi fiyatlarına zam geldi! Rakamlar dudak uçuklattı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Huzurevi fiyatlarına zam geldi! Rakamlar dudak uçuklattı!

Özel huzurevi fiyatlarına zam geldi. Aylık taban fiyatları 20 bin liraya yükselirken, en yüksek olanları 100 bin liraya kadar ulaştı.

#1
Foto - Huzurevi fiyatlarına zam geldi! Rakamlar dudak uçuklattı!

stanbul'daki özel huzurevi fiyatlarına yüzde 35 oranında zam kararı alındı. İstanbul'da özel huzurevleri için taban fiyat aylık 20 bin 250 lira olarak belirlendi. En yüksek huzurevi fiyatı ise 100 bin lirayı geçti. En pahalı özel huzurevi fiyatı 106 bin 616 lira oldu. Bu rakamlara yüzde 10 KDV de ekleniyor.

#2
Foto - Huzurevi fiyatlarına zam geldi! Rakamlar dudak uçuklattı!

FİZİK TEDAVİ YA DA DİYALİZ ÜCRETLERİ DE EKLENİYOR Huzurevi hizmeti veren bir bakım merkezinin genel müdürü Fikret Bayrak, otel hizmeti verdiklerini anlattı.

#3
Foto - Huzurevi fiyatlarına zam geldi! Rakamlar dudak uçuklattı!

Bu rakamların yalnızca bakım ücreti olduğuna dikkat çeken Bayrak, fizik tedavi ya da diyaliz gibi ekstra ücretler olduğunu da belirtti.

#4
Foto - Huzurevi fiyatlarına zam geldi! Rakamlar dudak uçuklattı!

BAKANLIĞA BAĞLI HUZUREVİ FİYATLARI 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ise ortalama 10 bin liradan başlıyor. İl ve ilçe belediyelerinde rakamlar daha düşük.

#5
Foto - Huzurevi fiyatlarına zam geldi! Rakamlar dudak uçuklattı!

ÖZEL SEKTÖRDEN DESTEK TALEBİ Bakanlığa bağlı merkezlerin 60 yaş üstüne hizmet verdiğini belirten Bayrak, özel sektörde bu sınırın 55 olduğunu anlattı.

#6
Foto - Huzurevi fiyatlarına zam geldi! Rakamlar dudak uçuklattı!

"Özel sektöre destek sağlanması gerekiyor." diyen Bayrak, maliyetlerin aşağı çekilmesiyle hizmet verilecek insan sayısının artabileceğini söyledi.

