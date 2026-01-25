Huzurevi fiyatlarına zam geldi! Rakamlar dudak uçuklattı!

stanbul'daki özel huzurevi fiyatlarına yüzde 35 oranında zam kararı alındı. İstanbul'da özel huzurevleri için taban fiyat aylık 20 bin 250 lira olarak belirlendi. En yüksek huzurevi fiyatı ise 100 bin lirayı geçti. En pahalı özel huzurevi fiyatı 106 bin 616 lira oldu. Bu rakamlara yüzde 10 KDV de ekleniyor.