İZÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre istekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin;

a) 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversiteler arası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması

d) Üniversitemizin ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini’ sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet USB Bellek ile Rektörlüğümüz Yazı İşlerine başvurmaları gerekmektedir.

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