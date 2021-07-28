İZTÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi; Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Acil Tıp, Tıbbi Farmakoloji, Anatomi, Beyin Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Psikiyatri ve Tıbbi Fizyoloji ana bilim dallarına, Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Eczane Hizmetleri ve Otopsi Yardımcılığı ana bilim dallarına, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ağız Diş Çene Cerrahisi ve Oral Diagnoz ve Radyoloji ana bilim dallarındaki kadrolara müracaatlar 11.08.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

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