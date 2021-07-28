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Ekonomi İZTÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İZTÜ öğretim üyesi alacak

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre akademik birimlerine 30 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 15:12:00 -
İZTÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi; Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Acil Tıp, Tıbbi Farmakoloji, Anatomi, Beyin Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Psikiyatri ve Tıbbi Fizyoloji ana bilim dallarına, Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Eczane Hizmetleri ve Otopsi Yardımcılığı ana bilim dallarına, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ağız Diş Çene Cerrahisi ve Oral Diagnoz ve Radyoloji ana bilim dallarındaki kadrolara müracaatlar 11.08.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

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