İZSU’ya ‘ölüm çukuru’ tepkisi büyüyor

Kapatılmayan çukurların vatandaş için büyük tehlike olduğunu kaydeden Veli Balyemez, "İZSU gelip kazıp arkasına dönüp gidiyor. 'Ne de olsa bu arka mahallelerin sesi çıkmaz' diyor. Zafer Mahallesi'nde de bir ölüm tuzağı olarak burayı bırakıp kaçmış. Asfalt çökmüş, altyapı açıkta, çoluk çocuk, yaşlı gece karanlığında düşüp canını verebileceği bir ölüm çukuru yaratılmış. Hizmet dediğiniz bu mu, belediyecilik bu mu?" şeklinde konuştu.

NEDEN ÖLÜM TUZAKLARI KURUYORSUN?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı da eleştiren Balyemez, "Peki İzmir'in şehremini Cemil Efendi ne yapıyor? Televizyon ekranlarına çıkıyor ve başlıyor anlatmaya. 'Ben fakir bir ailenin çocuğuydum, ben gariban büyüdüm...'Sayın başkan, madem gariban büyüdün, o sokakların çaresizliğini biliyorsun o zaman. Neden o gariban mahallelere hizmet değil de ölüm tuzakları kuruyorsun? Kürsülerde halkçılık oynamak kolay. Asıl halkçılık,asıl devrimcilik o faki büyüyen insanını bu çukurlara mahküm etmemektir. Siz kendi içinizde parti çekişmelerinizle gününüzü gün ederken asli görevlerinizi unuttunuz. İzmir'in bütçesini, enerjisini siyasi ikbal kavgalarına meze yaparken sokaktaki vatandaşın can güvenliğini hiçe saydınız. Şov bitti Sayın Tugay. Şu çukurların ve rezaletin hesabını verin. Bu işlerin takipçisiyiz. Bu sürecin takipçisiyiz. Bunun hesabını halk sizden soracak. Taktiri İzmir kamuoyuna bırakıyorum" şeklinde konuştu.