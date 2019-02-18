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İzol: “Mersin’i kalkındırmak isteyen herkesin yanında olduk”

MERSİN (İHA) – Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD), Cumhur İttifakı adayları ile bir araya geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:01
İzol: “Mersin’i kalkındırmak isteyen herkesin yanında olduk”

MERSİN (İHA) – Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD), Cumhur İttifakı adayları ile bir araya geldi. Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, kent için proje üreten bütün siyasi partilerin destekçisi olduklarını belirterek, “Siyasi parti gözetmeksizin Mersin’i geliştirmek, kalkındırmak ve güçlendirmek isteyen herkesin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.


Mersin GİAD, Mersin adaylarını konuk ederek projeleri hakkında bilgi almaya devam ediyor. Bu çerçevede, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Bekir Topçu, Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ve Akdeniz Belediye Başkan Adayı Muhammet Gültak, Mersin GİAD yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi. Dernek binasında gerçekleşen toplantıda, adaylar Mersin GİAD üyelerine projelerini anlatarak, sorularını yanıtladı.



“Mersin’i kalkındırmak isteyen herkesin yanında olduk”


Mersin GİAD olarak bütün siyasi partilere aynı mesafede yaklaştıklarını belirten Başkan Mehmet Serkan İzol, kent için proje üreten bütün siyasi partilerin destekçisi olduklarının altını çizdi. İzol, “Mersin GİAD olarak 200’ü aşkın üyemizle birlikte kentimizin çıkarları doğrultusunda adım atan ve kent odaklı çalışmalarına aktif bir şekilde devam eden bir STK konumundayız. Bizler herhangi bir siyasi parti gözetmeksizin Mersin’i geliştirmek, kalkındırmak ve güçlendirmek isteyen herkesin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan partiler ve siyasi kavramlar değil, Mersin’dir. Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamit Tuna’nın 15 yıllık belediye başkanlığı sürecinde neler yaptığını yakından biliyoruz. Toroslar’a büyük yenilikler kazandırdı. Kendisine şahsım ve derneğim adına Mersin’e kattığı değerler için şükranlarımı sunuyorum. Umut ediyoruz ki, 31 Mart günü seçimin galibi kim olursa olsun Mersin kazanır. Bizler Mersin’in ve iş dünyasının geleceğini düşünmek zorundayız. Geleceğe güvenle bakmak için şu anki bulunduğumuz konumu iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.



“Toroslar’da 15 yılda edindiğim tecrübeleri Mersin genelinde uygulayacağım”


Hamit Tuna ise 15 yılda Toroslar’ı Mersin’in en gelişmiş ilçelerinden biri yaptıklarını vurguladı. Toroslar’da 15 yıl boyunca edindiği tecrübeleri Mersin’in genelinde uygulayacağını dile getiren Tuna, “Bizler ne söylediysek yerine getirme noktasında gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Mersin’in bütün sorunlarına hakimiz ve bu sorunların çözümü için Toroslar ilçesinde edindiğimiz tecrübeleri Mersin geneline yaymak için çalışacağız. Birçok projemiz var. Toroslar’da girdiğimiz ilk seçimde vatandaşlarımıza ‘Bize 5 yıl görev verin, sizlerin yüzünü kara çıkartmayacağız’ dedik ve sonrasındaki tüm seçimlerde ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarımızdan oy alarak tekrar seçildik. Şimdi hedefimiz Büyükşehir Belediyesi. Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Belediyesi’ni ve 13 ilçemizi kazanacağımıza olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.



“Mezitli’nin eksiklerini tamamlamak için göreve talip olduk”


’Mezitli’nin sorunlarını ve Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek adına her kalbe dokunmaya gayret gösteriyoruz’ diyen Mezitli Belediye Başkan Adayı Soydan da “Biz bu yola çıkarken, Mezitli’nin hak etmediği bir konumda olduğuna inanarak yola çıktık. Mezitli’nin birçok eksiği var. Bizler bu eksikleri tamamlamak için göreve talip olduk. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan Mezitli halkının sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle Mezitli’ye hizmet etme şerefini yaşayacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. 31 Mart günü Mezitli ve Mezitli’de yaşayanların refahı için değişim günü olacaktır” dedi.


Akdeniz adayı Gültak ile Yenişehir Adayı Topçu’nun projeleriyle ilgili bilgi verdiği toplantı, üyelerin adaylara sordukları sorular ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:01
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