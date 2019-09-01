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İznik’te hortum meydana geldi

Bursa’nın İznik ilçesi Kaynarca köyünde hortum çıktı.

01 Eylül 2019 Pazar 01:54
İznik’te hortum meydana geldi

Bursa’nın İznik ilçesi Kaynarca köyünde hortum çıktı. Köylülerin cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri doğa üstü olay, görenleri şaşkına çevirdi. Bugüne deyin hiç görmedikleri bir olayla karşı karşıya kalan köylüler, "İznik’te hortum nedir bilmezdik. Onu da gördük" diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler.


Dün öğle saatlerinde köy kahvehanesinde oturan vatandaşlar, aniden beliren hortum karşısında hemen cep telefonu kamerasıyla kayda girdiler. O anları kaydeden köylüler, metrelerce yüksekliğindeki toz bulutu halindeki hortumu izlediler. Meydana gelen hortumun herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 01:54
  1. doğa

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