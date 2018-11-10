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İznik'te bulundu, içinden 2 general çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde arkeolojik kazılar sırasında bulunan lahdin devasa kapağı, vinç yardımıyla açıldı. Lahitte asker giysili, mumyalanmış iki ceset bulundu. Cesetlerin, dönemin Roma generallerine ait olduğu belirtildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 20:14
İznik'te bulundu, içinden 2 general çıktı

İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerindeki Kayaarkası mevkisinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahitbulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.

Bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü, Roma dönemine ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan 'nekropol' olduğu düşünülen alanda devam eden arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu. İznik Müze Müdürlüğü'nden 10 kişilik ekip, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yaptı. 9 Eylül Üniversitesi başkanlığındaki kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek çıkarma işlemini tamamladı. Lahdin, 6 metre uzunluğundaki devasa kapağı da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen 4 kişilik heyetin gözetiminde, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında, vinç yardımıyla açıldı.

2 general çıktı

Lahitte, asker giysili mumyalanmış iki ceset ve bunlara ait kişisel eşyalar bulundu. Asker giysili iki kişinin dönemin Roma generalleri olduğu belirtildi. Açılan lahitte bulunanlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, medya mensuplarının yakın plan görüntü almaların izin verilmedi. Lahdin üzeri brandayla kapatılırken, bakanlık yetkilileri tarafından yapılacak incelemenin ardından bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 20:14
  1. Bursa
  2. iznik
  3. GÜNCEL Haberleri
  4. Geç Roma dönemi
  5. nekropol
  6. Roma

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