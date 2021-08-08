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Yerel İznik’e modern spor tesisi
Yerel

İznik’e modern spor tesisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri amacıyla İznik ilçesinde yapımını sürdürdüğü halı sahada çalışmalar son aşamaya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 10:28:00 -
İznik’e modern spor tesisi

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa’nın sporda da marka kent olması hedefiyle 17 ilçeye spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirebilmesi için sağlıklı ortamlar oluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İznik ilçesi Göllüce Mahallesi’nde yapımı süren halı saha tesislerinde çalışmalar son aşamaya geldi. Halı sahada incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yeni Akit Gazetesi

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