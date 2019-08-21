İznik yağmura teslim Bursa’nın İznik ilçesinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa’nın İznik ilçesinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Boyalıca Mahallesi’nde sabah başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü. Şiddetli yağmur sebebiyle sel suları altında kalan yollar dereye dönerken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Boyalıca girişinde yolun altından bulunan su gideri kapananıca yol göle döndü. Sel sularının getirdiği kum ve molozlar ortalığı çamur deryasına döndürdü.

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