İzmit’te yol asfaltlama çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi tarafından ilçede yapılan yol yapım ve onarım çalışmaları, Cumhuriyet Mahallesi’nde devam etti.

İzmit Belediyesi tarafından Plajyolu olarak da bilinen Cumhuriyet Mahallesi’nde asfalt çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Muammer Dereli, Gazi, Lale, Ada, Mithatpaşa Sokaklarında asfaltlama yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince komple asfalt ve yama çalışması yapılan sokaklarda 290 metre bordür ile 640 metrekare parke kullanıldı. Asfalt çalışmasının şehrin diğer yerlerinde de belirlenen program çerçevesinde devam edeceği öğrenilirken bölge sakinleri, çalışma için İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.