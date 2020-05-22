  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Corona virüsün oluşturduğu zihin yorgunluğuna bitkisel çözümler

İstanbul sağlığın başkenti oluyor

800 yıllık vasiyet yaşatılıyor!

Gram altın ne kadar düştü? Altın alınmalı mı?

Sahte Atatürkçüler
için kalan
Aktüel

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi’nde çift sıra paklanma, engelli park yeri işgali ve yeşil alanlara park yapan araçlara cezai işlem uyguladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:13:02 -
İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi’nde çift sıra paklanma, engelli park yeri işgali ve yeşil alanlara park yapan araçlara cezai işlem uyguladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin birçok noktasında vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için yoğun emek veriyor. Trafik zabıta ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için hatalı park eden araçlara yönetim denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi üzerinde çift sıra parklanma yapan, engelli park yerlerini işgal eden ve Perşembe Pazarı yeşil alan üzerine park yapan araçlara cezai işlem uygulandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için ayrılan şeritleri işgal eden araçları 2918 sayılı Trafik Kanunu ve belediye emir ve yasakları hükümlerince gerekli işlemleri uyguluyor. Duyarlı vatandaşların, böyle bir durumu tespit ettiklerinde Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi olan 153’ü arayarak durumları belirtmeleri istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı