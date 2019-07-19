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İzmitli tarih öğretmenleri kültür elçileri olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan genç nesillere Kocaeli’nin kültürel mirasının aksatılması proje kapsamında İzmitli tarih öğretmenleri, kültürel miras gezisine çıktı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:13
İzmitli tarih öğretmenleri kültür elçileri olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan genç nesillere Kocaeli’nin kültürel mirasının aksatılması proje kapsamında İzmitli tarih öğretmenleri, kültürel miras gezisine çıktı.


Tarihte önemli bir yere sahip olan ve birçok medeniyete başkentlik yapan Kocaeli’nin, kültürel mirasının genç nesillere aktarılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje başlattı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan projede genç nesillere Kocaeli’nin kültürel mirasını öğretmenler aktaracak. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşen “Kocaeli’nin Kültürel Mirası” sunumu, 600 öğretmenin katılımıyla Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde de sunuma katılan İzmitli tarih öğretmenleri, kültürel miras gezisine çıktı. Öğretmenler İzmit’in tarihi mahallelerini ve eserlerini bizzat yerinde inceledi. Tarih öğretmenleri, şehrin hafızası olan Namazgah Şehitliği, Gazi Süleyman Paşa Camii, Akçakoca Meydanı, Sırrıpaşa Konağı, Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayun Sarayı, İzmit Saat Kulesi ve son olarak da Kocaeli’de inşa edilen ilk heykel olan Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti.


İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel, rehberlik ettiği tarih öğretmenlerine şehrin hafızası olan eserleri en ince ayrıntısına kadar anlattıktan sonra restorasyon çalışmaları sırasında gerçekleştirilen değişimlerden ve kullanılan özel malzemelerden de bahsetti.Eserlerin geçmişi, kültürel mirası ve turizm potansiyeli hakkında bilgilerde veren Şenel, Kocaeli sınırları içerisinde bin 79 tescilli eser olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:13
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