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Spor

İzmitli kadınlar sosyal mesafe çemberleri içinde spor yaptı

Kocaeli’de uzun süredir evlerinde kapalı kalan kadınlar, düzenlenen etkinlikle açık havada sosyal mesafe kurallarına uyarak spor yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:19:50 -
İzmitli kadınlar sosyal mesafe çemberleri içinde spor yaptı

Kocaeli’de uzun süredir evlerinde kapalı kalan kadınlar, düzenlenen etkinlikle açık havada sosyal mesafe kurallarına uyarak spor yaptı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü” Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından faaliyetlerini durdurarak kadınları evlerinde spor yapmaya teşvik edildi. Normalleşme sürecinin ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı yeniden başladı. Bu kez “Mesafe Spora Engel Değil” sloganıyla yapılan egzersizler açık havada gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra etkinliğe katılan kadınlar açık alanda sosyal mesafe kurallarına uyarak egzersiz yaptı.


Seka Sporcu Eğitim Merkezi bahçesindeki çimlere daireler çizilerek 2 metre sosyal mesafe kuralına uyulması sağlandı. Ayrıca sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Anne Şehir katılımcıların çocuklarına da özel spor etkinlikleri gerçekleştirildi. 40 dakika süren spor egzersizleri ile stres atma fırsatı da bulan kadınlar, uzun süredir evde oldukları için yapılan etkinlikle mutlu olduklarını ifade ettiler.

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