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İzmit Körfezi’nden bir yılda 400 ton çöp toplandı

Kocaeli Körfez’inde son bir yılda yapılan temizlik çalışmalarında denizden toplanan 400 ton çöp, bertaraf edildi.

22 Mart 2019 Cuma 16:25
İzmit Körfezi’nden bir yılda 400 ton çöp toplandı

Kocaeli Körfez’inde son bir yılda yapılan temizlik çalışmalarında denizden toplanan 400 ton çöp, bertaraf edildi.



Kocaeli’de birçok sanayi bölgesi, fabrika ve limana da kıyısı bulunan İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda belediye iştiraklerinden İZAYDAŞ, İzmit Körfezi’nin temiz kalması amacıyla gemi atıkları alımı faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. 4 adet deniz yüzeyi temizleme teknesi ile yapılan temizleme çalışmaları sunucunda son bir yılda Körfez denizi 400 ton çöpten kurtarıldı. Çalışmalar kapsamında Körfez’e giren gemilerin atıklarını toplama işi de 2 adet atık alım gemisi sürdürülüyor. Atık toplama gemileri ile 3 bin 340 gemiden 13 bin 646 metre küp atık toplanarak Körfez’in temizlenmesine önemli ölçüde katkı sağlandı.



42 limana acil müdahale konusunda hizmet verilmesi planlanıyor


Körfez sularında periyodik olarak yapılan temizlik çalışmalarında yüzer katı atıklar; doğal çöp sayılabilecek ağaç dalları, yaprakları; sızıntı ve kimyasal yayılma yapmayan endüstriyel katı atıkları toplanıyor. Körfez’de oluşabilecek herhangi bir çevre kazası sonucu ortaya çıkan kirliliğe erken müdahale ve temizlik çalışmaları da yapabilmek için adına da çalışma yapan İZAYDAŞ, Acil Müdahale Yetki Belgesi almak için çalışmalara devam ediyor. Yetki belgesi alınması sonrasında 42 limana acil müdahale konusunda da hizmet verilmesi planlanıyor.



“Bizim en önemli çalışmalarımız çevreye ve sahillere yaptığımız hizmetlerdir”


Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, son yıllarda yapılan yatırımlarla körfezin temizlenmesi için dört koldan çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bizim en önemli çalışmalarımız çevreye ve sahillere yaptığımız hizmetlerdir. İzmit Körfezi’nin temizliğine çok büyük önem veriyoruz. Denize bırakılan sintinelerin artık tarih oldu. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Ayrıca Deniz Süpürgesi adını verdiğimiz araçlarımızla deniz üzerindeki pislikleri temizliyoruz”dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:25
  1. doğa

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