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İzmit güneş enerjisi ile aydınlatılacak

İzmit Belediyesi kentte büyük bir elektrik tasarrufu sağlayacak olan güneş enerjisi ile çalışan yeni sokak lambalarını Sabri Yalım Parkı’na yerleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:01:03 -
İzmit güneş enerjisi ile aydınlatılacak

İzmit Belediyesi kentte büyük bir elektrik tasarrufu sağlayacak olan güneş enerjisi ile çalışan yeni sokak lambalarını Sabri Yalım Parkı’na yerleştirdi.


Tasarruf için önemli adımlar atan İzmit Belediyesi, bu kez elektrik tasarrufu için güneş enerjisi ile çalışan sokak lambalarını devreye soktu. İzmit’te ilk olarak Sabri Yalım Parkı’na yerleştirilen güneş panelli sokak lambaları, gün ışığıyla beslendikten sonra ürettiği enerji ile akşamları elektriksiz aydınlatma sağlayacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Doğal kaynakları yoğun kullanmaya çalışıyoruz. Bu sayede de belediyemizin ciddi bir tasarruf atağı yapmasını sağlayacağız. Güneş enerjisi sistemi ile çalışan sokak lambalarımız bu anlamda bize büyük katkı sağlayacak” dedi.


Elektrik tüketiminin çok ciddi bir boyuta ulaştığını hatırlatan Başkan Hürriyet, “Bu tüketim aynı zamanda milli servetin tüketimidir. Bu tüketimin önüne geçmek için biz de güneş enerjisinden yararlanacağız. Bundan sonra park ve sokak aydınlatmalarımızda güneş enerjisi ile çalışan sistem kullanacağız. Bu sistem bize hem tasarruf, hem kaliteli enerji sağlayacak. Bu sayede doğayı daha da az kirletmiş olacağız. İzmit Belediyesi olarak üreten belediyesiyiz, ürettikçe de tasarruf eden belediyeyiz” diye konuştu.


Güneş enerjisi sistemi ile çalışan yeni sokak lambaları hakkında teknik bilgileri paylaşan Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ise, “Türkiye güneşi önemli ölçüde alan ancak güneş enerjisi ile yeni yeni tanışan bir ülke. Güneş enerjisinin kullanıldığı en önemli yerlerden biri de sokak aydınlatmaları. İlk olarak Sabri Yalım Parkı’nın tamamını güneş enerjisi ile çalışan sokak lambaları ile aydınlatacağız. Bu aydınlatma sistemi ile yalnızca 3 saat gibi bir süre gün ışığını alan paneller sayesinde geceden sabaha kadar bütün alanı aydınlatacak” şeklinde konuştu.

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