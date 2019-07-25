İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımının fikstürü belli oldu

2020 sezonu fikstürü kura çekimi gerçekleştirildi.

İstanbul Crowne Plaza da gerçekleştirilen kura çekiminde İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, İzmit Belediyesi Spor Müdür Mithat Ağa, İzmit Belediyespor Genel Sekreteri Emre Ercanlı, İzmit Belediyespor İdari Menajeri Onur Berber ve takım Yönetim Kurulu üyesi Fatih Aydın hazır bulundu. Kura çekiminde konuşan İzmit Belediyespor Başkanı Uğur Koştur "Kadın basketboluna önem veriyoruz bizim belediye başkanımızda kadın. Kendisi de spora çok önem veren bir insandır. Ben buradan herkese sakatlıksız başarı dolu bir sezon diliyorum" dedi.

Kura çekimine göre potanın perileri İzmit Belediyespor sezonun ilk maçını 12-13 Ekim tarihleri arasında İzmit’te Elazığ İl Özel İdare Spor ile oynayacak. İlk yarının son maçı ise 4-5 Ocak tarihleri arasında Mersin BŞB ile oynanacak.