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Yerel

İzmit Belediyesinden Yeşilova Caddesi’ne 77 ton asfalt

İzmit Belediyesi, alt yapı bakım çalışmaları tamamlanan Yeşilova Caddesi’ne 77 ton asfalt serdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:26:36 -
İzmit Belediyesinden Yeşilova Caddesi’ne 77 ton asfalt

İzmit Belediyesi, alt yapı bakım çalışmaları tamamlanan Yeşilova Caddesi’ne 77 ton asfalt serdi.


Yazın gelmesiyle birlikte yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Yeşilova Mahallesi Yeşilova Caddesi’nde asfalt dökme işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, Yeşilova Caddesi’nde yapılan kazı çalışmalarının ardından bozulan 200 metre uzunluğundaki yola toplam 77 ton sıcak asfalt dökerek, yolu vatandaşın kullanımına hazır hale getirdi.


Yapılan asfalt dökme işlemiyle birlikte yolun daha güvenli hale gelmesini sağlayan ekipler, oluşabilecek kazaların da önüne geçmiş oldu. Vatandaşların yaşam alanını daha düzenli ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi’nin çalışmalarının Yeşilova dahil tüm mahallelerde son sürat devam edeceğini belirtildi.

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