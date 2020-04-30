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Aktüel

İzmit Belediyesi’nden müzisyenlere destek

İzmit Belediyesi, korona virüs nedeni ile çalışamayan İzmit Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin üyelerine erzak yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:36:07 -
İzmit Belediyesi’nden müzisyenlere destek

İzmit Belediyesi, korona virüs nedeni ile çalışamayan İzmit Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin üyelerine erzak yardımında bulundu.


İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında ihtiyacı olan vatandaşlara erzak yardımında bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde, İzmit Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine erzak kolisi gönderildi. Herçekleştirilen yardımlardan duyduğu mutluluğu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla belirten İzmit Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan İşcan, “İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendinin İzmit Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerimize desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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