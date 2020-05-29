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Aktüel

İzmit Belediyesi’nden cuma namazı önce si vatandaşlara seccade

İlçedeki camileri dezenfekte eden İzmit Belediyesi ekipleri, namaz öncesi ise vatandaşlara maske ve dayanıklı seccade dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:03:04 -
İzmit Belediyesi’nden cuma namazı önce si vatandaşlara seccade

İlçedeki camileri dezenfekte eden İzmit Belediyesi ekipleri, namaz öncesi ise vatandaşlara maske ve dayanıklı seccade dağıttı.


Korona virüs salgınına karşı atılan normalleşme adımları kapsamında bugün yeniden ibadete açılan tüm camilerde ve açık alanlarda dezenfekte işlemlerini tamamlayan İzmit Belediyesi, cuma namaz öncesi cemaate maske ve seccade dağıttı. İzmit Kaymakamlığı’nın ibadet için uygun olarak belirlediği cami avluları ve açık alanların tamamı İzmit Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.


Salgının yayılma oranındaki azalmayla uzun zaman sonra ilk kez toplu ibadete açılan camilere gelen vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sağlık tedbirleri kapsamında yanlarında kendi seccade ve maskeleri getirmeleri önerilmişti. İzmit Belediyesi, salgın tedbirleri kapsamında ibadete hazır hale getirdiği cami ve açık alanların tamamında vatandaşlara uzun ömürlü seccade ve maske dağıttı. Namaz kılmaya izin verilen tüm alanlarda maske ve seccade dağıtılırken, hiçbir vatandaş mağdur edilmedi. İzmit Belediyesinin anlamlı desteği üzerine vatandaşlar, belediye çalışanları ve Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

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