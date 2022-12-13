İzmit Belediyesi’nden cenaze evlerine yemek yardımı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; cenaze evlerine yemekyardımı hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında 95.000 adet Kıymalı Pide, 285.000 adet Tulumba Tatlısı, 95.000 adet Ayran (200ml), 95.000 Adet Su(200 ml) , 95.000 adet Kolonyalı ıslak Mendil alınacak. İdare; hazırlanacak yemek adetlerini telefon, mesj ve [email protected] uzantılı mail adresinden en geç 15.30’da yükleniciye gönderilecektir. Yüklenici yemek pişirme ve hazırlanmasından sorumludur. Yemeklerin teslimatı her gün saat 16.00’da 17 Ağustos Bulvarı No:112 (Ayazma Kültür Merkezi) adresinde bulunan Aşevi’ne teslim edilecek.

İhale 05.01.2023 tarih ve saat 10:00’da İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza A Blok No:9 7.Kat Toplantı Salonu 41300 İzmit/KOCAELİ adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız