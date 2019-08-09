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İzmit Belediyesi’nden bayram ödemesi

İzmit Belediyesi, işçi ve memurlarına Kurban Bayramı öncesi maaşlarını erken ödedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:29
İzmit Belediyesi’nden bayram ödemesi

İzmit Belediyesi, işçi ve memurlarına Kurban Bayramı öncesi maaşlarını erken ödedi.


Belediye çalışanlarına ayın 15’inde ödenmesi gereken maaşlar, devlet ikramiyesi ve Kurban Bayramı harçlığı çalışanların banka hesaplarına yatırıldı. İzmit Belediyesi personeline toplamda 6 milyon 250 bin TL’lik ödeme yaptı. Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, belediyenin BEKAŞ şirketi çalışanı olan bin 13 personelinin toplamda 2 milyon 800 bin TL olan temmuz ayı zamlı yeni maaşları ve bayram harçlıklarının hesaplarına yatırıldığı belirtildi. Yine 414 çalışan personelin 13 günlük devlet ikramiyesi, sözleşmeden doğan bayram ikramiyeleri, Ağustos ayı maaşları, ayrıca kendi isteği ile emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatları olmak üzere toplam 3 milyon 450 bin TL de kişilerin banka hesaplarına yatırıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:29
  1. doğa

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