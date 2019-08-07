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İzmit Belediyesi yeni müdürlük kurulması komisyona kaldı

ağustos ayı meclis toplantısında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kreş ve veteriner işleri müdürlüğü kurulması maddeleri oy çokluğuyla komisyona havale edildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:07
İzmit Belediyesi yeni müdürlük kurulması komisyona kaldı

ağustos ayı meclis toplantısında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kreş ve veteriner işleri müdürlüğü kurulması maddeleri oy çokluğuyla komisyona havale edildi.


İzmit Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. 19 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında Kreş Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün adının Koordinasyon İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Basın Yayın Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak ayrılması maddeleri meclis üyelerinin oy çokluğuyla komisyona havale edildi. 7. Madden 19. Maddeye kadar yer alan maddelerde komisyona havale edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 3 Eylül 2019 Salı günü saat 15.00 olarak belirlendi.


Meclis toplantısında, İzmit’ten yaşayan çocukların eğitimi anlamında Kreş Müdürlüğü önemli bir proje olduğuna değinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz seçimler öncesinde vaatler vermiştik.Kreş Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğükurulması gibi vaatlerimiz olmuştu. Bunun için idari kadroya ihtiyaç duyuyoruz. Bu müdürlükler ya kurulacak ya kurulmayacak. Bu bir komisyonluk bir şey değil. Biz kreş ve veteriner işleri müdürlüğü kurulsun istiyoruz. İzmit’ten yaşayan çocukların eğitimi anlamında Kreş Müdürlüğü önemli bir proje olacaktır. Veteriner İşler Müdürlüğü ile de sokak hayvanlarını daha iyi koruyup kollayabileceğiz. Hayvan ambulansı ile hayvanlarımıza sağlıklı koşullar sağlayabileceğiz” dedi.


Bazı müdürlüklerin daha rahat çalışması için iki ayrı birim olması gerektiğini anlatan Başkan Hürriyet, “Bizim Ulaşım Müdürlüğümüz var. Bu konuda yetkilerin büyük çoğunluğu Büyükşehir Belediyesi’nde vatandaş bizlere ulaşımla ilgili şikayette bulunduğunda Büyükşehir’e yönlendiriyoruz. Bu yüzden Ulaşım Müdürlüğü’nün adının Koordinasyon İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesini istiyoruz. Şuan da mevcut olarak devam eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz var. Biz bu müdürlüğün Basın Yayın Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak ikiye ayrılmasını istiyoruz. Hem Basın Yayın Müdürlüğü’nün daha rahat çalışması hem de Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kurularak daha profesyonel anlamda halkımızda daha kolay iletişime geçmek istiyoruz” diye konuştu.


Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından verilen önergelerle ilgili konuşan Başkan Hürriyet, “Bir önergemize engelli çocuklar için park yapılması talep edilmiş. Bende bu konuyu önemsiyorum. Engelli çocuklarımızın da yararlanacağı güzel parklar yapılmasını bende istiyorum. Konunun komisyonda görüşülmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kurban Bayramı ile ilgili konuşan Hürriyet, “Bayramlar dini ve toplumsal değerlerin yoğun olarak hissedildiği, birlik ve beraberliğin, barışın, huzurun ve yardımlaşmanın yoğun yaşandığı özel günlerdir. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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