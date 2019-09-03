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İzmit Belediyesi okulları yeni döneme hazırlıyor

İzmit Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından okul yollarında, bahçelerinde ve bina içlerinde yürütülen çalışmalarla okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor.

03 Eylül 2019 Salı 11:43
İzmit Belediyesi okulları yeni döneme hazırlıyor

İzmit Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından okul yollarında, bahçelerinde ve bina içlerinde yürütülen çalışmalarla okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor.


İzmit Belediyesi yeni eğitim öğretim dönemi öncesi şehirdeki okullarda çalışma başlattı. Çalışmalar doğrultusunda okul yolları, bahçeleri ve bina içleri yeni öğretim yılına hazırlanıyor. Okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler şimdiye kadar okul yollarında, asfalt, kaldırım çalışmalarının yanı sıra, okul bahçelerinde de çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca öğretmen ve öğrencilerin güzel koşullarda eğitimlerini gerçekleştirebilmeleri için okul içlerini de yeni döneme hazırlıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında okul yolları ve bahçeleri için şimdiye kadar 18 ton asfalt, 5 ton hafriyat, 250 metrekare parke çalışmaları tamamlanırken, bina içlerinde de 1830 metrekarelik boya işlemi yapılarak okul içlerindeki dolaplar da yenilendi.Belediyenin sadece okulların hizmetine sunduğu Okul Hizmet Masası ekiplerinin de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü okullara hizmetler, yeni dönemin ilk ziline kadar devam edecek.


Şimdiye kadar 23 Nisan İlkokulu, Akçakoca Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Hızır Reis İlköğretim Okulu, 7. Boru Ortaokulu, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Gazi İlköğretim Okulunda çalışmalarını tamamlayan ekipler, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırladılar. Okullara yapılan desteğin geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Eğitim konusu bizim için çok önemli. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin en iyi şartlarda eğitim-öğretimlerini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Bu sebeple ekiplerimiz yaz tatili boyunca şehrimizin dört bir yanındaki okullarda çalışmalarını gerçekleştirdiler” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:43
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