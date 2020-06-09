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Yerel

İzmit Belediyesi haşere ile mücadelede hız kesmiyor

Mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden İzmit Belediyesi haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:52:35 -
İzmit Belediyesi haşere ile mücadelede hız kesmiyor

Mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden İzmit Belediyesi haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallelerde çim biçme ve temizlik çalışmalarını programlı olarak sürdürüyor. Çevre düzenlemesine önem veren ekipler, özellikle yaz aylarında artış gösteren çim ve yabani otların temizleyerek yeşil alanları daha sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Malta Mahallesi ve Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan yeşil alanlarda temizlik ve çim biçme çalışması gerçekleştirdi.


İlçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanları yabani otlardan arındırmak için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, ayrıca haşerelerle mücadele kapsamında Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi’nde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Yaz mevsiminin gelmesi ve normalleşme sürecine girilmesiyle yeşil alanlardaki çalışmalarını hızlandıran ekipler, mahalle sakinlerinden tam not alırken belirlenen program çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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