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Aktüel

İzmit Belediyesi, 10 yıllık çileye son verdi

İzmit Belediyesi, Kurtdere Mahallesi’nde 10 yıllık açılmayı bekleyen yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşlarının çilesine son verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:40:56 -
İzmit Belediyesi, 10 yıllık çileye son verdi

İzmit Belediyesi, Kurtdere Mahallesi’nde 10 yıllık açılmayı bekleyen yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşlarının çilesine son verdi.


İzmit Belediyesi köylerde yaptığı rutin çalışmaların yanında vatandaşın taleplerine de cevap vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kurtdere Mahallesi’nde tapu kadastrolu yolu 10 yıldır açtıramayan İsmail Çelikiz’in çilesi İzmit Belediyesi tarafından çözüldü. Meclis Üyesi Süleyman Şen’in girişimleriyle bölgede 650 metrelik kadastro yolu Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanıma açıldı. 650 metrelik yolun açılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Çelikiz, “10 yıldır tapu kadastrolu yol hiçbir şekilde açılmadı. Böyle bir yer benim çocukluk hayalimdi. Çocuklarımla ve torunlarımla vakit geçirebileceğim büyük bir alanım var ve yolun açılmasına engel olacak yasal olmayan hiç bir durum yok. Fakat hep ertelediler. Ben Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve Meclis Üyemiz Süleyman Şen’e çok teşekkür ediyorum. 10 yıldır çözülmeyen sorunumu çözdüler. Allah herkese böyle yöneticiler nasip etsin” dedi.

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