İzmirlilerin parasına dışkı muamelesi! Soyer’den 52 milyonluk seyyar tuvalet ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü, 2021 yılı Şubat ayında modüler sistem tuvalet ve bebek bakım alanlarının bakım, onarım ve işletilme hizmeti için ihaleye çıktı. İzmir geneline 12 seyyar tuvalet konulmasını da kapsayan 9 aylık hizmet alım ihalesini 6 milyon 897 bin lira teklifle İstanbullu Cemre Sosyal Hizmetler ve Petra İnsan Kaynakları şirketleri ortaklığı kazandı. İstanbullu şirket ortaklığına belediye kasasından 9 ay için yaklaşık 7 milyon lira ödendi.

İKİ ŞİRKET İŞLETECEK

Daha önce koni dizme, heykel sayma ve kültür sanat sohbetleri ihaleleri ile dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce kent genelinde belediye şirketi Grand Plaza aracılığıyla işletilen tuvaletler için özelleştirme kararı alarak 23 Aralık 2022'de ihaleye çıktı. İçerisinde modüler sistem tuvalet, bebek bakım alanları ve akıllı tuvaletlerinde olduğu, kentin toplam 40 farklı noktasındaki alanların bakımı, onarımı ve işletilmesi için 45 milyon 431 bin 438 liralık yaklaşık maliyet hazırlandı. İhaleyi, bu kez İzmir Buca merkezli Ernet ile İstanbul Kadıköylü Petra isimli iş ortaklığı kazandı.

SADECE 1 YILLIK ÜCRET

İhaleyi kazanan ve 13 Ocak'ta firma ile imzalanan sözleşmeye göre 1 yıl için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yaklaşık KDV'si ile birlikte 52 milyon lira para alacak iki şirket ortağı firma, yer teslimine müteakip İzmir ili içerisindeki 19'u akıllı, 21'i modüler sistem olmak üzere kentin toplam 40 farklı noktasında bulunan, tuvalet ve bebek bakım alanlarının bakım, onarım ve işletmeciliğini yapacak. Tuvaletlerden elde edilen gelir ise Büyükşehir Belediyesi'ne kalacak. Binlerce personeli bulunan ve daha önce Grand Plaza tarafından yapılan temizlik, güvenlik ve bakım gibi işlemler, artık ihaleyi alan iş ortaklığı tarafından yürütülecek.

TUVALETLER NERELERDE YER ALIYOR?

● Halkapınar Aktarma

● Alsancak Vapur İskelesi

● Şirinyer İzban Aktarma

● Bornova Metro Aktarma

● Engelliler Merkezi-Balçova

● Bostanlı Sahil Seyir Terası

● Bostanlı Pazaryeri karşısı

● Konak Vapur İskelesi

● Aşık Veysel Rekreasyon Alanı 1-2

● Bahri Baba Parkı

● Urla İskelesi

● Çiğli Kasaplar Meydanı

● Hasanağa Parkı

● Bayraklı Sahil

● Karşıyaka Vapur İskelesi

● Evka 2 Depo Akıllı wc

● Bayraklı Sahil Akıllı wc

METİN BURMALI