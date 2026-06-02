İzmirlilerin gizli serveti ortaya çıktı!

İzmirlilerin bankada ne kadar parası var ve paralarını dolarda mı, altında mı yoksa TL'de mi tutuyorlar? İşte Ege'nin finansal haritasını çıkaran o çarpıcı rakamlar!

Resmi verilere göre İzmir, Türkiye genelindeki banka mevduatlarında İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sıradaki yerini koruyor.

Türkiye'de bankacılık sektöründeki toplam mevduat hacmi 25 trilyon 728 milyar 273 milyon TL'ye ulaştı.

İzmir'deki hesaplarda bulunan toplam para tam 1 trilyon 287 milyar 906 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu miktar, Türkiye'deki toplam banka mevduatlarının yaklaşık %5'ine, tüm Ege Bölgesi'ndeki paranın ise tek başına %51,6'sına denk geliyor.

İzmirlilerin bu parayı bankada hangi hesaplarda tuttuğunun detaylı dağılımı ise şu şekilde:



Mevduat Türü, Toplam Miktar:

Tasarruf Mevduatı (TL), 617 milyar 124 milyon TL

Döviz Hesapları, 294 milyar 227 milyon TL

Altın/Kıymetli Maden Hesapları,190 milyar 143 milyon TL

Ticari Kuruluşlar Mevduatı, 150 milyar 550 milyon TL

Diğer (Resmi kurumlar, bankalar vb.) ~36 milyar TL

Kentteki birikimlerin büyük kısmı Türk Lirası vadeli/vadesiz tasarruf hesaplarında dururken, onu sırasıyla döviz ve altın hesapları takip ediyor.

5 YILDA YAKLAŞIK 7 KAT ARTTI

Kentteki mevduat hacmi son yıllarda dikkat çekici bir büyüme gösterdi. 2020 yılında 188 milyar 860 milyon TL seviyesinde bulunan toplam mevduat, 2025 yılı itibarıyla 1,28 trilyon TL'yi aşarak yaklaşık 7 kat büyüklüğe ulaştı.

İzmir'deki toplam mevduatın yıllara göre gelişimi şöyle oldu:

2020: 188 milyar 860 milyon TL

2021: 283 milyar 204 milyon TL

2022: 450 milyar 10 milyon TL

2023: 753 milyar 836 milyon TL

2024: 938 milyar 805 milyon TL

2025: 1 trilyon 286 milyar 906 milyon TL