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İzmirlileri korkutan koku! 'Nasıl oluyor bir türlü anlam veremedik'

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle otluk ve bataklık alanda çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yanan otların kokusu rüzgar nedeniyle geniş bir çevreye yayıldı. Koku, olası bir orman yangının akıllara getirirken, şehirde korkuya neden oldu.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:44
İzmirlileri korkutan koku! 'Nasıl oluyor bir türlü anlam veremedik'

Yangın, dün gece İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarındaki otluk ve bataklık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, akşam saatlerinde başlayan rüzgar yanmış otların kokusunu şehir merkezine taşıdı.

Şehrin birçok ilçesinde hissedilen koku, olası bir orman yangınını akıllara getirerek şehirde korkuya neden oldu.  

Kokudan rahatsız olduklarını söyleyen restoran işletmecisi Ahmet Akalan (45), "Saatlerdir bu yangın kokusu devam ediyor. Bütün çevre kokuyor. Biz burada işletmeciyiz ve müşterilerimizin hepsi rahatsız. Koku nerden geliyor, nasıl oluyor biz bir türlü anlam veremedik. Bu konuda kime nasıl başvuracağız bunu da bilemiyoruz. Kime sorsak yetkilileri arayın diyor. Yetkililer buna bir el atarsa gerçekten çok memnun kalacağız. Şu an bile koku devam ediyor. Biz esnaf olarak mağdur olduk" dedi. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:44
  1. Yaşam

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