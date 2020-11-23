İzmirliler doğal gaz faturalarını Turkcell’den ödeyebiliyor
Başlattığı uygulamalarla müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Turkcell, İstanbul’dan sonra İzmir’de de doğal gaz faturası tahsilatına başladı.
Uygulama ile İzmirliler, diğer ödeme noktalarında kuyrukta beklemek yerine hızlı ve güvenilir fatura ödeme imkanıyla zamandan tasarruf sağlıyor. Turkcell’in başlattığı hizmetten diğer operatör müşterileri de yararlanabiliyor. İzmir Gaz aboneleri ödemelerini Turkcell’in yeni nesil dijital ödeme paltformu Paycell aracılığıyla da yapabiliyor.