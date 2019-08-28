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İzmir'li Selin Pehlivan 'Saçkıran hastaları, perukla saklanmak zorunda değil'

İzmir'de saçkıran hastalığı nedeniyle liseye kadar peruk takan Selin Pehlivan, hastalığıyla barışmak için peruğunu attı, aynı sıkıntıları yaşayan bireylere destek olmak için dernek kurdu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
İzmir'li Selin Pehlivan 'Saçkıran hastaları, perukla saklanmak zorunda değil'

İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki saçkıran (alopesi) hastası Selin Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındayken halk arasında "saçkıran" olarak bilinen alopesi teşhisi konulduğunu belirtti. Bağışıklık sisteminin yabancı madde olarak algıladığı saç köklerini yok etmeye çalışması olan rahatsızlık nedeniyle önce saçlarının, ileri safhada da kaş, kirpik ve tüm vücut kıllarının döküldüğünü aktaran Pehlivan, ilkokuldan liseye kadar peruk taktığını söyledi. 

Derneği kurmak için kendisini tetikleyen olaylardan birisinin ilkokul dönemine dayandığını ifade eden Pehlivan, kendinden yaşça büyük çocuklar tarafından peruğunun düşürülmesi, insanların kendisine tuhaf bir şekilde bakması nedeniyle küçük yaşlarda özgüven eksikliği yaşadığını, toplumun getirdiği baskının patlama noktasına ulaştığını dile getirdi. Pehlivan, hastalığıyla barışma sürecini şöyle anlattı:

"Bir gün dedim ki 'Ben böyle yaşamak istemiyorum.' Peruğu attım, bedenimi kendime kabul ettirmeye çalıştım. Aynada kendimle konuşmaya çalıştım, ailem, arkadaşlarım ve akrabalarım destek oldu. Dışarıdan farklı bakışlar eksilmedi. Kortizon tedavisi oldum, dökülmeler devam edince ilacı bıraktım. Saçımı her sabah buradan alıp oraya yama yapmaya çalışmalar beni yoruyordu. Tekrar peruğa dönmek eziyet olacaktı. Babama 'Kalanları da kes, ben bundan kurtulayım' dedim. Şu anki görüntüme kavuştum."

"Görünüşü benim gibi olan herkes"

Peruğun arkasına saklanmadan toplumda var olabilmenin yolunu bulduğuna işaret eden Pehlivan, kendisini diğer insanlardan ayıran özelliğin hiçbir zaman kaş, kirpik veya saç olmadığına inandığını vurguladı.

Kendisini çıkmazda hisseden, dışarıya çıkmak istemeyen alopesi hastalarına da destek olmak için bir dernek kurmaya karar verdiklerine dikkati çeken Pehlivan, "İş aramak, sokağa çıkmak, sosyalleşmek, birine açılmak... Alopesili olmanız diğer insanlarla etkileşim altında olmamanız için bir sebep değil. Dış görünüşünüz sizin için çok önemli olmasın. 8 Mart 2018'de derneği kurdum. Görünüşü benim gibi olan herkese kucak açıyoruz. Bize 'Ah, tüh' şeklinde yaklaşılmamalı. Saçkıran hastaları perukla saklanmak zorunda değil. Bize ulaşmak isteyenler www.alopesidernegi.org adresinden ulaşabilirler." dedi.

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
  1. İzmir
  2. alopesi
  3. saçkıran
  4. Anadolu Ajansı

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