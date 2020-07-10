İzmirli sanatçıdan hain darbe girişimi anısına "15 Temmuz Ağıdı"

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini unutturmamaya çalışan İzmirli tasavvuf müziği sanatçısı Ömer Faruk Özcan, o gece yaşananları söz ve bestesini kendisinin yaptığı ağıtla seslendirdi.

Demokratik yönetimi ortadan kaldırmayı amaçlayın teröristlerin, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve seçilmiş hükümete karşı her türlü silahı kullanarak acımasızca kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.

Geçen uzun zamana rağmen zihinlerde tazeliğini koruyan hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inen kahraman halk, tarihe kara bir leke olarak düşen bugünü unutamıyor.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünü mezunu 43 yaşındaki İzmirli sanatçı Ömer Faruk Özcan da bu kapsamda söz ve bestesi kendisine ait "15 Temmuz Ağıdı" isimli eser hazırladı.



Ülkesine yapılan ihaneti unutturmamak için yaptığı eseri o gece yaşanan olayların görüntüleriyle süsleyen ve kamera karşısına geçen Özcan, söz konusu klibi darbe girişiminin yıl dönümü öncesi yayımlamaya hazırlanıyor.

Ömer Faruk Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gün kendisinin de İzmir meydanlarında olduğunu belirterek, ağıdı 251 şehidin aziz hatırasına ve şehitlerin yakınlarına ithaf ettiğini söyledi.

- "İnşallah dilden dile yayılır"

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmayacak bir hadise olduğunu vurgulayan Özcan, "Şehitlerimizin hayat hikayeleri beni derinden etkiledi. Kültürümüzde hüzünlü hadiselere ağıt yakmak var. Yaptığım eser de söz ve bestesiyle bir ağıt niteliğinde. Tarihe bir not düşmek istedim. İnşallah dilden dile yayılır ve bu eser vesilesiyle 15 Temmuz bundan sonraki nesillerde de unutulmaz bir gün olarak her daim hatırlanır. Gayemiz bu." dedi.

Ömer Faruk Özcan, dijital platformlarda ve sosyal medya üzerinden klibi yayımlayıp geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini belirterek, bu anlamda heyecanlı olduğunu aktardı.

Özcan, daha önce "Sufi Aşk" adlı bir albüm çalışmasının bulunduğunu da sözlerine ekledi.







