  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmirli dalgıçlar, Kabotaj Bayramı'nı batıkta Türk bayrağı açarak kutladı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:09:06 -
İzmirli dalgıçlar, Kabotaj Bayramı'nı batıkta Türk bayrağı açarak kutladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalış eğitmeni, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle 37 metre derinlikteki 9 Eylül vapuru batığına dalarak, Türk bayrağı açtı.

İlçedeki dalış merkezlerinde görevli eğitmenler sabah saatlerinde İskele Mahallesinde bulunan sahilde bir araya geldi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak botlara binen dalış eğitmenlerine Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı liman polisleri de eşlik etti.

Denizin 37 metre derinliğinde bulunan 9 Eylül vapuru batığına dalan dalış eğitmenleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle batığın içinde Türk bayrağı açtı.

Dalış eğitmenleri, dalışlarının son kısmında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yoğun bir şekilde mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla cerrahi maske taktı.

Dalış eğitmeni Veysel Perin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın önemine yönelik farkındalık oluşturmak için özel bir etkinliğe imza attıklarını vurguladı.

Dalış eğitmenlerinden Enver Arslanlar da hayatının en farklı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladığını, Türk bayrağını açarken heyecan yaşadıklarını ifade etti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı