İzmir'in sokakları köstebek yuvası gibi!

İzmir sokaklarında oluşan çukurlar, sürüş güvenliğini tehlikeye atarken araçlarda maddi hasara yol açtı. İzmir Barosu avukatlarından Anıl Ersoy, “Yoldaki kusur anayasal bir hak ihlalidir, belediye zararı ödemekle yükümlüdür” dedi.

Ersoy, özellikle çukurlar ve uygunsuz asfalt çalışmalarının kazalara zemin hazırladığını belirterek, bu gibi durumlarda sorumluluğun hangi kuruma ait olduğunun tespit edilmesi gerektiğini ifade etti. Şehir içi yolların bakım ve güvenliğinin doğrudan belediyelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Av. Anıl Ersoy, Karayolları Trafik Kanunu'na dikkat çekti.

İDARENİN HİZMET KUSURU

Ersoy, "Belediyeler sadece yol yapmakla değil; o yolun bakımını yapmak, uyarı levhalarını koymak ve riskleri önlemekle de yükümlüdür. Sorumluluk yalnızca yolun yapımıyla sınırlı değil; bakım, uyarı levhalarının konulması ve risklerin önlenmesini de kapsıyor. Bu, aynı zamanda anayasal bir yükümlülüktür. İzmir'in hemen her yerinde karşımıza çıkan uygunsuz asfaltlar ve derin çukurlar, idarenin hizmet kusurunu açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu.

PERSONELE CEZA KESİLDİ

Yasal sürecin nasıl işlediğine dair Eskişehir Tepebaşı'ndan bir örnek veren Ersoy, "İlçe belediyesinin sorumluluğundaki bir çukur nedeniyle kaza yapan bir motosiklet sürücüsü hukuk mücadelesini kazandı. Sadece tazminat ödenmedi, aynı zamanda ihmali olan sorumlu personel de cezalandırıldı. Bu, İzmirli vatandaşlarımız için de önemli bir emsaldir" dedi. Altyapı sorunlarının sadece sürücüleri değil, yayaları ve çocukları da mağdur ettiğini belirten avukat Ersoy, "En ufak bir yağışta su baskınları yaşanıyor. Vatandaşın talebi, kısa sürede konforlu ve güvenli bir altyapıya kavuşmaktır. Bu bir tercih değil, anayasal bir haktır" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

HAKKINIZI NASIL ARAYACAKSINIZ?

Çukura girerek aracı hasar gören veya kaza yapan vatandaşların izlemesi gereken "altın kuralları" sıralayan Av. Anıl Ersoy, "Önce tutanak tutturun. Kaza anında mutlaka kolluk kuvvetlerini çağırarak resmi kaza tespit tutanağı hazırlatın. Olay yerini, çukurun derinliğini ve araçtaki hasarı her açıdan detaylıca fotoğraflayın. Henüz kaza yaşanmasa bile, riskli noktaları belediyeye yazılı bildirin. Bu bildirimler, ileride yaşanacak bir kazada belediyenin kusurunu ispatlayan en güçlü delil olacaktır" ifadelerini kullandı.