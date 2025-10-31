İzmir’in parası köpek toplamaya çar çur ediliyor

YENİAKİT HABER MERKEZİ

CHP’li yöneticilerin iş bilmezliği yüzünden personel maaşlarını dahi ödeyemeyen ve kadim kenti çöp depolama haline getiren İzmir Büyükşehir Belediyesinin şimdi de sokak köpeklerini yakalamak için tam 80 milyon liralık ihale düzenlediği ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğünce düzenlenen ve 20.03.2025’te sözleşmesi imzalanan ihaleyle, sokak hayvanları toplanarak küpelerinin yenileneceği öğrenildi. Toplamda 10 adet yakalama aracı, 10 veteriner hekimi, 10 veteriner teknikeri, 10 şoför, 10 yakalama işçisini kapsayan ve sadece 14 ay sürecek olan hayvan yakalama ve nakil işlemi ihalesi, ASYA F Medikal Hijyen Ürünleri İnşaat Soğutma Sistemleri Ltd. Şti. ile Şahtem Sondaj Uluslararası Yolcu ye Yük Taşımacılığı Ltd. Şti.’ne paslandı.

“TEDAVİ YOK KÜPE DEĞİŞTİRME VAR” İDDİASI

Öte yandan, konuyla ilgili gazetemize bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesindeki kaynaklarımız, CHP’li belediyede yaşanan skandallarla ilgili ilginç iddialarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığına atanan Veteriner Hekim Gökhan Özdemir’in, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kişisel dâhiliye doktoru Prof. Hakan Özdemir’in kardeşi olduğunu öne süren kaynaklarımız, küpeli sokak hayvanlarının toplanıp eski küpelerinin yenisiyle değiştirildiğini ve kısırlaştırma yapılmadığı halde işlem yapılmış gibi gösterildiğini öne sürdü.